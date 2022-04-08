Правоохоронці задокументували наслідки обстрілу вокзалу у Краматорську, аби винні понесли покарання за відібрані життя українців.

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Зібрані докази воєнного злочину Росії в Краматорську

Поліція зібрала докази воєнного злочину Росії в Краматорську,

– зазначили поліцейські.

За останньою інформацією, окупанти вбили на залізничному вокзалі 50 людей, з них 5 – діти. Крім того, відомо про 98 поранених, серед них 16 дітей, 46 жінок та 36 чоловіків.

Росіяни вдарили "Точкою-У" по людях, що чекали на евакуаційний потяг. Ракету скерували точно у натовп.

Зауважимо, міський голова Краматорська Олександр Гончаренко розповів, що росіяни атакували вокзал в Краматорську, щоб посіяти паніку. Вони вдарили тоді, коли люди чекали на перший евакуаційний потяг.

Поліція зібрала докази воєнного злочину окупантів у Краматорську: дивіться відео