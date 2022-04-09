Це навмисне масове вбивство українців

Ракети були випущені із окупованих українських територій, із Шахтарська, що на Донеччині. Про це розповів радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

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З території бандитського анклаву, який вони назвали ДНР. З цього бандитського анклаву, із міста Шахтарська стартувала ракета, яка безпосередньо по траєкторії потрапила саме в Краматорський залізничний вокзал. Це навмисне масове вбивство мирних громадян,

– наголосив Подоляк.

Ракет, ймовірно, було кілька

Щодо кількості випущених ракет, то Подоляк зауважив, що також спрацювало і ППО працювало, а ракет, напевно, було все-таки дві.

Радник додав, що точно можна буде говорити після проведення усіх слідчих дій, а винних буде покарано.

Наприклад, буде встановлено, що це було зроблено з такого місця, такими людьми, всі прізвища будуть належним чином запротокольовані, і всі відповідні юридичні претензії будуть пред'явлені, ви можете в цьому не сумніватися,

– зазначив Подоляк.

Обстріл вокзалу в Краматорську: головне

Російські окупанти 8 квітня завдали ракетного удару по вокзалу Краматорська. Там перебували близько 4 тисяч людей. З них 90% – жінки та діти.

За останньою інформацією, загинули 50 людей.

Правоохоронці вже зібрали докази воєнного злочину Росії в Краматорську.

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