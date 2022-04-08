Еще более 100 – получили ранения. Советник Офиса Президента Алексей Арестович отметил, что россияне прекрасно знали, что бьют по мирным жителям.

Важно В железнодорожный вокзал Краматорска оккупанты попали "Искандером": десятки погибших

Обстрел был спланирован

На вокзале в это время были тысячи людей, которые пытались эвакуироваться, семьи, дети, пожилые люди.

Нужно понимать, что таким ударам предшествует тщательная доразведка цели, как минимум БПЛА, наводчики на земле – слишком дорогая ракета и слишком сложно и рискованно организовать подобные удары. Они прекрасно видели, что били по гражданским… С какими бл**ями все-таки нам приходится воевать,

– написал Арестович.



Враги знали, что в Краматорске проводят эвакуацию / Фото Укрзализныци