Ще понад 100 – отримали поранення. Радник Офісу Президента Олексій Арестович зауважив, що росіяни чудово знали, що б'ють по мирних жителях.

Важливо У залізничний вокзал Краматорська окупанти вцілили "Іскандером": десятки загиблих

Обстріл був спланованим

На вокзалі в цей час були тисячі людей, які намагалися евакуюватися, сім'ї, діти, люди похилого віку.

Потрібно розуміти, що таким ударам передує ретельна дорозвідка цілі, як мінімум БПЛА, навідники на землі – надто дорога ракета і надто складно та ризиковано організувати подібні удари. Вони чудово бачили, що били по цивільних… З якими бл**ями таки нам доводиться воювати,

– написав Арестович.



Вороги знали, що в Краматорську проводять евакуацію / Фото Укрзалізниці

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