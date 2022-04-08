Відповідну інформацію повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко. Такою є кількість жертв у Краматорську станом на вечір 8 квітня.

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У Краматорську зросла кількість жертв

Зараз (мовиться 22:49 8 квітня – 24 канал) про нам уже відомо про щонайменше 52 убитих і 109 поранених внаслідок удару російської "Точки У", але ми розуміємо, що ці цифри неминуче будуть зростати,

– написав Кириленко.

Ці люди загинули чи отримали поранення, коли армія Росії цинічно обстріляла залізничний вокзал, де жителі Краматорська, що на Донеччині, чекали на евакуацію на пероні.

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