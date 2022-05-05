Об очередном ракетном обстреле города рассказал мэр Краматорска Александр Гончаренко. Он отметил, что враг действовал подло, целяя по жилым районам и центральной части города.
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Пострадали жилые дома, школа и садик
По меньшей мере, получили серьезные повреждения 3 пятиэтажки, школа, садик.
Предварительно 6 раненых,
– написал Гончаренко.
Мэр отметил, что информация о пострадавших – только предварительная, сейчас ее уточняют. Также может измениться количество разрушенных построек.