Об очередном ракетном обстреле города рассказал мэр Краматорска Александр Гончаренко. Он отметил, что враг действовал подло, целяя по жилым районам и центральной части города.

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Пострадали жилые дома, школа и садик

По меньшей мере, получили серьезные повреждения 3 пятиэтажки, школа, садик.

Предварительно 6 раненых,

– написал Гончаренко.

Мэр отметил, что информация о пострадавших – только предварительная, сейчас ее уточняют. Также может измениться количество разрушенных построек.