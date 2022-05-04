Об этом свидетельствуют данные разведки Министерства обороны Великобритании. Россия постарается прорвать позиции ВСУ на Донбассе.

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Россияне хотят прорваться на Изюмском направлении

Россия намерена выйти за пределы Изюма, чтобы захватить города Краматорск и Северодонецк,

– говорят британские разведчики.

Эти города для россиян ключевые, ведь позволят установить военный контроль над северо-восточным Донбассом. Также это позволит создать плацдарм, чтобы отрезать украинские силы в регионе.

Россия развернула 22 БТГр под Изюмом

Чтобы продвинуться на Изюмском направлении Россия развернула под Изюмом сразу 22 батальонные тактические группы.

Что говорят о ситуации на фронте в Генштабе ВСУ

В Генштабе подтверждают : главные усилия враг сосредотачивается на наступлении в Восточной операционной зоне. Цель россиян – установить полный контроль над Луганщиной и Донбасом, а также удержать сухопутный коридор в временно оккупированный Крым.

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Кратко ситуация по направлениям:

Донецкий и Таврический : продолжаются штурмовые действия в районе Попасной. Также враг наступает в районе Шедриголового. Россияне попытались атаковать в направлении Орехова, однако это успеха не имело.

: продолжаются штурмовые действия в районе Попасной. Также враг наступает в районе Шедриголового. Россияне попытались атаковать в направлении Орехова, однако это успеха не имело. Держатся защитники Мариуполя на "Азовстали". Враг наносит сокрушительные удары по заводу.

Слобожанское направление: россияне обстреливали Харьков и поселок Протопоповка. В районе Кутузовки и Александровки проводили воздушную разведку.

россияне обстреливали Харьков и поселок Протопоповка. В районе Кутузовки и Александровки проводили воздушную разведку. Южнобужское направление: российские войска обстреливают украинские позиции, стремясь уничтожить фортификационное оборудование. Танки они используют почти по всей линии соприкосновения.

российские войска обстреливают украинские позиции, стремясь уничтожить фортификационное оборудование. Танки они используют почти по всей линии соприкосновения. Северское направление: Россия развернула свои подразделения в автомобильных пунктах пропуска Брянской области – в "Новых Юрковичах", "Погоре" и "Ломаковке".

Россия развернула свои подразделения в автомобильных пунктах пропуска Брянской области – в "Новых Юрковичах", "Погоре" и "Ломаковке". Бессарабское направление: ситуация напряженная, но – контролируемая.

ситуация напряженная, но – контролируемая. Полесское и Волынское направления – без значительных изменений.

Ранее британские разведчики сообщили об истощении элитных подразделений России

Несколько дней назад британская разведка сообщала об истощении некоторых элитных военных подразделений России. На их восстановление, говорят специалисты, уходят годы. В начале войны в Украине Москва задействовала 120 БТГр, что составляет 65% от всей наземной боевой силы .

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