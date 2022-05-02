Согласно обнародованной информации, в начале войны Россия задействовала более 120 батальонных тактических групп. А это составляет примерно 65% всей наземной боевой силы.

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"Вполне вероятно, что более четверти этих подразделений к настоящему моменту уже стали неэффективно боевыми", – сообщили в разведке Британии.

По их данным, некоторые из самых элитных подразделений России, включая воздушно-десантные войска, подверглись большому истощению. Вероятно, России понадобятся годы, чтобы восстановить эти силы.

Какие еще данные по армии России обнародовала разведка Британии

Россия привлекла практически две трети всех своих наземных вооруженных сил, чтобы воевать против Украины. Однако за два месяца украинские защитники смогли обезвредить значительную часть российских военных.

Британская разведка отметила, что страна-агрессор привлекла 120 своих батальонных тактических групп, то есть около 65% наземной боевой численности России. Однако украинские военные, по всей вероятности, смогли более четверти этих подразделений вывезти из строя.

Кроме того, Министерство обороны Великобритании со ссылкой на собственную разведку отмечало, что битва за Донбасс остается главным стратегическим направлением действий российских военных. Однако они в ней добились лишь незначительного успеха, а потери у захватчиков – большие.

В Минобороны Британии говорят: украинская армия оказывает мощное сопротивление. Поэтому российские территориальные завоевания очень ограничены, а вот потери сил захватчика значительны.

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