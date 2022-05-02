Как отмечают в ней, к войне против Украины Россия привлекла почти две трети всех своих наземных вооруженных сил. Хуже всего для страны-агрессорки то, что за два месяца наши военные смогли обезвредить значительную часть российских военных.

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Каждое четвертое подразделение воевать уже не может

В разведке Британии отметили, что с начала вооруженного конфликта Россия отправила в Украину 120 своих батальонных тактических групп. Если в процентах, то говорится почти о 65% наземной боевой численности страны-агрессорки. Но это еще не все...

В ведомстве подчеркивают, что Украина смогла вывести из строя значительное количество.

Вполне вероятно, что более четверти этих подразделений до сих пор выведены из строя,

– отмечают в разведке.

Что ранее сообщала разведка

Ранее в британской разведке отметили, что Россия сокращает линии поставок . Также страна-агрессорка занялась упрощением управления своими войсками. В ведомстве добавили, что кафиры столкнулись с рядом проблем, связанных с достойным отпором украинских военных. Им пришлось объединять и передислоцировать подразделения. Они, конечно, истощены, а также разрознены.

В конце апреля данные разведки Британии свидетельствовали о том, что Россия если и добивается успехов на Донбассе, то довольно ограниченных. Да и удается сделать это только потому, что страна-агрессорка готова идти на значительные потери. В то же время цель кафиров остается неизменной: взять под контроль территории Донецкой и Луганской областей.

Заметим, что интересными сведениями также делится разведка США. Так, стало известно о том, что начальник Генштаба России Валерий Герасимов находился под Изюмом в Харьковской области. Отправился он туда для того, чтобы "изменить курс" российских захватчиков. Интересно, что советник главы Офиса Президента Алексей Арестович сообщил, что под Изюмом уничтожено 200 российских военных .

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