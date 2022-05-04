Боевые действия на Донбассе
В ведомстве отметили, что на Донецком и Таврическом направлениях, с целью сковывания действий, враг производит обстрел подразделений украинских войск.
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На Лиманском направлении российские оккупанты начали наступление в направлении населенного пункта Шандриголово, там продолжаются ожесточенные боевые действия. Захватчики усиливают группировку войск и усиливают ведение воздушной разведки. Также штурмовые действия продолжаются в районе Попасной.
Во временно оккупированную Горловку, после неудачных штурмов оккупантов на территории Запорожской области, в центральный морг доставлено более 100 тел мобилизованных военнослужащих 1-го армейского корпуса России.
Ситуация в Мариуполе и "Азовстале"
В Мариуполе российские оккупанты продолжают наносить авиационные удары и производят огненное поражение украинских позиций в районе "Азовстали".
Потери врага в Донецкой и Луганской области за прошлые сутки
Всего за прошлые сутки на территории Донецкой и Луганской областей ВСУ отбило двенадцать атак врага.
- 5 танков,
- 6 артиллерийских систем (3 из них – реактивные системы залпового огня);
- 15 единиц боевой бронированной техники;
- 9 единиц автомобильной техники противника.
Боевые действия в Украине на утро 3 мая / Фото Liveuamap
Суммарные потери врага на 69-й день войны
- личного состава – около 24 200 человек;
- танков – 1 064 единицы;
- боевых бронированных машин – 2 567 единиц;
- артиллерийских систем –475 единиц;
- реактивных систем залпового огня – 162 единицы;
- средств противовоздушной обороны – 80 единиц;
- самолетов – 194 единицы;
- вертолетов – 155 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 1 843 единицы;
- кораблей/катеров – 10 единиц;
- беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 291 единица;
- специальной техники – 38 единиц;
- крылатых ракет – 84 единицы.
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