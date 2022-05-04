Бойові дії на Донбасі
У відомстві зазначили, що на Донецькому і Таврійському напрямках, з метою сковування дій, ворог здійснює обстріл підрозділів Збройних Сил України.
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На Лиманському напрямку російські окупанти розпочали наступ у напрямку населеного пункту Шандриголове, там тривають запеклі бойові дії. Загарбники посилюють угруповання військ та посилюють ведення повітряної розвідки. Також штурмові дії тривають в районі Попасної.
До тимчасово окупованої Горлівки після невдалих штурмів окупантів на території Запорізької області до центрального моргу міста доставили понад 100 тіл мобілізованих військовослужбовців першого армійського корпусу Російської Федерації.
Ситуація в Маріуполі та в "Азовсталі"
В Маріуполі російські окупанти продовжують завдавати важких авіаційних ударів та здійснюють вогневе ураження українських позицій в районі "Азовсталі".
Також в генштабі зазначили, що на Запорізькому напрямку ворог проводив штурмові дії у напрямку населеного пункту Оріхів, але зазнав невдачі.
Втрати ворога у Донецькій та Луганській області за минулу добу
Загалом за минулу добу, 3 травня, на території Донецької та Луганської областей Збройні Сили України відбили дванадцять атак ворога.
- 5 танків,
- 6 артилерійських систем (3 з них – реактивні системи залпового вогню);
- 15 одиниць бойової броньованої техніки;
- 9 одиниць автомобільної техніки противника.
Бойові дії в Україні на ранок 3 травня / Фото Liveuamap
Сумарні втрати ворога на 69 день війни
- особового складу – близько 24 200 осіб;
- танків – 1064 одиниць;
- бойових броньованих машин – 2567 одиниць;
- артилерійських систем – 475 одиниць;
- реактивних систем залпового вогню – 162 одиниці;
- засобів протиповітряної оборони – 80 одиниць;
- літаків – 194 одиниці;
- гелікоптерів – 155 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 1843 одиниць;
- кораблів / катерів – 10 одиниць;
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 291 одиниця;
- спеціальної техніки – 38 одиниць;
- крилатих ракет – 84 одиниці.
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