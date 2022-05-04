Куди б не прийшли російські загарбники, їм страшенно хочеться вивісити ту свою ганчірку. Так сталося і зі спостережною вежею на Сумщині. На ній військові країни-агресорки встановили триколор, який невдовзі прикордонники перетворили на попіл.

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Триколор палає так само як і самі окупанти

У ДПСУ розповідають, що зняти ворожий триколор було не так уже й просто. Російські окупанти поставили снайперів, які чатували, щоб українські прикордонники не мали можливості позбутися цієї ганчірки. Але наші хлопці кмітливіші та винахідливіші.

Щоб не наражати себе на небезпеку, українські прикордонники використали квадрокоптер. За допомогою гаджета вони не лише наблизилися до вежі, а й скинули на неї вибухівку. І, ясна річ, вибуху триколор не пережив, красиво запалавши.

Прикордонники знищили триколор на спостережній вежі на Сумщині: дивіться відео

Актуальні новини з Сумщини

За минулу добу, 3 травня, Сумську область двічі обстріляли окупанти. Реактивними системами залпового вогню та мінометами вони гатили по області з території Росії. Про це пізно ввечері повідомили у ДПСУ.

Напередодні над Сумщиною зафіксували російський безпілотник. Відомо, що маршрут безпілотного літального апарата пролягав уздовж кордону України з Росією. Відтак, у Генштабі ЗСУ підкреслили, що є ймовірність провокацій і обстрілів з боку російських загарбників. Що, власне, і підтвердилося.

Раніше цивільним що на Сумщині, що на Чернігівщині заборонили наближатися до державного кордону у цих областях. Мовиться про відстань ближче 1 кілометра удень, а також 20 кілометрів – уночі.

Перед тим стало відомо про обстріл Сумської області. Так, ворожий військовий вертоліт атакував ділянку "Юнаківка". По ній окупанти випустили некеровані ракети.

Зазначимо, що на Сумщині та Харківщині триває прибирання наслідків атак окупантів. Так, в Охтирці та Тростянці комунальники спільно з волонтерами доводять до ладу центральні вулиці міст.

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