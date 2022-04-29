Гатили окупанти некерованими ракетами. Українські захисники не постраждали.

Зауважте Росіяни перекинули додаткові підрозділи до регіонів біля Чернігівщини та Сумщини

У Держприкордонслужбі показали відео з місця обстрілу.

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