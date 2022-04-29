Гатили окупанти некерованими ракетами. Українські захисники не постраждали.
Зауважте Росіяни перекинули додаткові підрозділи до регіонів біля Чернігівщини та Сумщини
У Держприкордонслужбі показали відео з місця обстрілу.
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На ділянці прикордонників "Юнаківка", що в Сумській області, військовий вертоліт росіян обстріляв наші території.
Джерело:ДПСУ
Гатили окупанти некерованими ракетами. Українські захисники не постраждали.
Зауважте Росіяни перекинули додаткові підрозділи до регіонів біля Чернігівщини та Сумщини
У Держприкордонслужбі показали відео з місця обстрілу.
Новина доповнюється...