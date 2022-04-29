Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі загальнонаціонального телемарафону, повідомляє 24 канал.

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За його словами, громадянам заборонено перебувати біля кордону на території місцевості близько 1 кілометра, крім населених пунктів.

Водночас на території прикордонних контрольованих районів до 20 кілометрів буде заборонено переміщення у нічний час.

Кожна охорона державного кордону вводить додаткові режимні обмеження. Це вже зроблено у Сумській області й зараз документується у Чернігівській області,

– заявив Демченко

Якою є ситуація у цих областях

Російські війська активно обстрілюють кордони з Україною у Сумській та Чернігівській областях. Чернігівщина 28 квітня двічі потерпала від цинічного обстрілу окупантів.

Зранку 29 квітня російські військові атакували Сумщину. Загалом по області випустили понад 30 мін.

На ділянці прикордонників "Юнаківка", що в Сумській області, військовий вертоліт росіян обстріляв українські території некерованими ракетами.

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