Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі загальнонаціонального телемарафону, повідомляє 24 канал.

До теми На Сумщині ввели додаткові режимні обмеження: перелік заборон для цивільних

За його словами, громадянам заборонено перебувати біля кордону на території місцевості близько 1 кілометра, крім населених пунктів.

Водночас на території прикордонних контрольованих районів до 20 кілометрів буде заборонено переміщення у нічний час.

Кожна охорона державного кордону вводить додаткові режимні обмеження. Це вже зроблено у Сумській області й зараз документується у Чернігівській області,
– заявив Демченко

Якою є ситуація у цих областях

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