Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі загальнонаціонального телемарафону, повідомляє 24 канал.
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За його словами, громадянам заборонено перебувати біля кордону на території місцевості близько 1 кілометра, крім населених пунктів.
Водночас на території прикордонних контрольованих районів до 20 кілометрів буде заборонено переміщення у нічний час.
Кожна охорона державного кордону вводить додаткові режимні обмеження. Це вже зроблено у Сумській області й зараз документується у Чернігівській області,
– заявив Демченко
Якою є ситуація у цих областях
- Російські війська активно обстрілюють кордони з Україною у Сумській та Чернігівській областях. Чернігівщина 28 квітня двічі потерпала від цинічного обстрілу окупантів.
- Зранку 29 квітня російські військові атакували Сумщину. Загалом по області випустили понад 30 мін.
- На ділянці прикордонників "Юнаківка", що в Сумській області, військовий вертоліт росіян обстріляв українські території некерованими ракетами.
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