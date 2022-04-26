Нововведення стосуються мешканців частини Охтирського, Сумського, Конотопського та Шосткинського районів. Вони діятимуть до завершення воєнного стану.

Зауважте Прикордонники розповіли деталі цинічного обстрілу Сумщини з території Росії

Які заборони ввели для жителів прикордонних територій

Від сьогодні й до завершення воєнного стану мешканцям 20-кілометрової зони в районі кордону з Росією заборонено:

  • пересування осіб та транспорту;
  • перебування в лісових масивах та лісосмугах;
  • проведення робіт поза межами населених пунктів у проміжку з 21:00 до 7:00;
  • здійснення польотів будь-яких літальних апаратів;
  • полювання, рибальство та інші форми відпочинку;
  • носіння військової форми цивільним населенням.

Цікаво – втрати росіян у війні станом на 26 квітня: дивіться відео