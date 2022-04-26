Нововведення стосуються мешканців частини Охтирського, Сумського, Конотопського та Шосткинського районів. Вони діятимуть до завершення воєнного стану.

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Які заборони ввели для жителів прикордонних територій

Від сьогодні й до завершення воєнного стану мешканцям 20-кілометрової зони в районі кордону з Росією заборонено:

пересування осіб та транспорту;

перебування в лісових масивах та лісосмугах;

проведення робіт поза межами населених пунктів у проміжку з 21:00 до 7:00;

здійснення польотів будь-яких літальних апаратів;

полювання, рибальство та інші форми відпочинку;

носіння військової форми цивільним населенням.

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