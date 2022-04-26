Нововведения касаются жителей части Ахтырского, Сумского, Конотопского и Шосткинского районов. Они будут действовать до завершения военного положения.

Обратите внимание Пограничники рассказали детали циничного обстрела Сумщины с территории России

Какие запреты ввели для жителей приграничных территорий

С сегодняшнего дня и до завершения военного состояния жителям 20-километровой зоны в районе границы с Россией запрещено:

передвижение лиц и транспорта;

нахождение в лесных массивах и лесополосах;

проведение работ вне населенных пунктов в промежутке с 21:00 до 7:00;

совершение полетов любых летательных аппаратов;

охота, рыболовство и другие формы отдыха;

ношение военной формы гражданским населением.

Интересно – потери россиян в войне по состоянию на 26 апреля: смотрите видео