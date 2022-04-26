Нововведения касаются жителей части Ахтырского, Сумского, Конотопского и Шосткинского районов. Они будут действовать до завершения военного положения.
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Какие запреты ввели для жителей приграничных территорий
С сегодняшнего дня и до завершения военного состояния жителям 20-километровой зоны в районе границы с Россией запрещено:
- передвижение лиц и транспорта;
- нахождение в лесных массивах и лесополосах;
- проведение работ вне населенных пунктов в промежутке с 21:00 до 7:00;
- совершение полетов любых летательных аппаратов;
- охота, рыболовство и другие формы отдыха;
- ношение военной формы гражданским населением.
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