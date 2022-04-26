Вибухи та постріли почали лунати ввечері 25 квітня. Загалом атакували російські військовики одразу кілька населених пунктів.

Ця подія Окупанти обстріляли Сумщину з території Росії

Вороги використали різне озброєння

Наші захисники встановили, що стріляли з боку російського селища Тьоткіно. Перші 15 "прильотів" зафіксували в селі Рівне, що в Конотопському районі. Згодом там же лунали постріли зі стрілецької зброї.

Два вибухи снарядів важкого озброєння прогриміли й між селами Бунякине і Нова Слобода, які в тому ж районі. Невдовзі спільний з бійцями ЗСУ наряд прикордонників чув 7 пострілів вже біля села Гиріне в Сумському районі.

Найімовірніше це вже були звуки використання мінометів. На щастя, ніхто зі службовців чи цивільних внаслідок обстрілів не постраждав. ​

Згодом також обстріли прокоментував голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. Він розповів, що з мінометів поцілили й у територію Білопільської громади. Там теж постраждалих не було.

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