Об этом заявил спикер ГНСУ Андрей Демченко в эфире общенационального телемарафона, сообщает 24 канал.
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По его словам, гражданам запрещено находиться у границы на территории местности около 1 км, кроме населенных пунктов.
В то же время, на территории приграничных контролируемых районов до 20 километров будет запрещено перемещение в ночное время.
Любая охрана госграницы вводит дополнительные режимные ограничения. Это уже сделано в Сумской области и сейчас документируется в Черниговской области,
– заявил Демченко
Какова ситуация в этих областях
- Российские войска активно обстреливают границы с Украиной в Сумской и Черниговской областях. Черниговщина 28 апреля дважды страдала от циничного обстрела оккупантов.
- Утром 29 апреля российские военные атаковали Сумщину. В целом по области было выпущено более 30 мин.
- На участке пограничников "Юнаковка" в Сумской области военный вертолет россиян обстрелял украинские территории неуправляемыми ракетами.
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