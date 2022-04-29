Об этом заявил спикер ГНСУ Андрей Демченко в эфире общенационального телемарафона, сообщает 24 канал.

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По его словам, гражданам запрещено находиться у границы на территории местности около 1 км, кроме населенных пунктов.

В то же время, на территории приграничных контролируемых районов до 20 километров будет запрещено перемещение в ночное время.

Любая охрана госграницы вводит дополнительные режимные ограничения. Это уже сделано в Сумской области и сейчас документируется в Черниговской области,

– заявил Демченко

Какова ситуация в этих областях

Российские войска активно обстреливают границы с Украиной в Сумской и Черниговской областях. Черниговщина 28 апреля дважды страдала от циничного обстрела оккупантов.

Утром 29 апреля российские военные атаковали Сумщину. В целом по области было выпущено более 30 мин.

На участке пограничников "Юнаковка" в Сумской области военный вертолет россиян обстрелял украинские территории неуправляемыми ракетами.

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