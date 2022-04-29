Оккупанты продолжают бить по Украине. Да, 29 апреля они из России выпустили по Сумской области более 30 мин.
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Российские захватчики обстреливали деревни
Пограничники сообщили о том, что им удалось зафиксировать более 30 мин, выпущенных российскими военными. Били по нашей территории оккупанты со стороны российской деревни Городище.
Известно, что в одном из случаев "прилетов" оккупанты били по развилке между тремя селами Шосткинского района Сумщины. Также российские мины взрывались на окраине одного из этих сел.
Оккупанты не впервые обстреливают минами Сумщину
- Да, 26 апреля стало известно, что из минометов оккупанты били по Эсманской общине. Об этом рассказал Дмитрий Живицкий.
- Уже на следующий вечер, 27 апреля, он сообщил о более чем 50 прилетах за полчаса. Тогда оккупанты били по той же Эсманской общине.
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