Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в прямой трансляции на странице в фейсбуке.

К теме: Оккупанты обстреляли Сумскую область с территории России

По словам Живицкого, 26 апреля произошли очередные обстрелы одной из общин Сумской области с территории России. Из минометов обстрелян один из населенных пунктов Эсманской общины.

Мы видим, что эти обстрелы продолжаются не первый день от Бачевска до Белополья. Практически вся линия границы обстреливается из тяжелой артиллерии и минометов.

– рассказал глава ОВА.

Дмитрий Живицкий отметил, что российские провокации в последнее время происходят все чаще. Однако могущественные украинские бойцы готовы дать отпор в случае ухудшения ситуации.

Центром Эсманской общины является поселок Эсмань, расположенный за 30 километров до границы с Россией.

Что известно об обстрелах Сумской области с территории России

Вчера враг четыре раза обстрелял Сумскую область с территории России. Оккупанты стреляли со стороны российского поселка Теткино в направлении украинского села Ровно, что в Конотопском районе.

Вечером 25 апреля оккупанты обстреляли населенные пункты Белопольской общины с территории России.

23 апреля россияне вели провокационные обстрелы на границе с Россией в Белопольской, Новослободской общинах, а также в Путивльской общине.

Вас это может заинтересовать – Братчук о провокациях России в Молдове: даже не замели следы – видео