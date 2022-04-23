Речь идет именно о приграничных с Россией районах. Об этом заявил глава ОВА Дмитрий Живицкий.

К теме Среди погибших – 3-месячный младенец: в Одессе 5 жертв и 18 раненых из-за обстрелов россиян

Продолжаются провокационные обстрелы на границе с Россией в Белопольской, Новослободской общинах, а также в Путивльской общине,

– сообщил Живицкий.

Напомним, что 23 апреля враг обстрелял Одессу и Днепропетровскую область. В результате обстрелов в Одессе сообщили о жертвах.

Россияне цинично пишут на снарядах "Христос Воскрес": смотрите видео