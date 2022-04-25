К счастью, пострадавших среди украинцев нет. Но заметим, что это не первая провокация в Сумской области со стороны России после того, как оккупанты покинули Сумскую область.
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Так, периодически оккупанты с российской границы обстреливают территории Белопольской, Новослободской и Путивльской общин.
Сегодня же, 25 апреля, под удар попала Белопольская община.
Белопольская община. Сегодня вечером произошел провокационный обстрел нашей территории с позиций врага, находящихся в России. Пострадавших с нашей стороны нет,
– сообщил Живицкий.
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