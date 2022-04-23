В результате артиллерийских обстрелов российскими захватчиками в селе Атинское в интернате выбило окна и двери. Об этом в своем телеграме сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Важно В Сумской области российские оккупанты провокативно обстреливают пограничные районы
К счастью, человеческих жертв среди пациентов и работников психоневрологического учреждения нет.
Россияне обстреляли психоневрологический интернат в Сумской области / Фото с телеграма Живицкого
В результате обстрела в интернате выбило окна и двери / Фото с телеграма Живицкого
Глава Сумской ОВА призвал жителей области быть бдительными и осторожными. Он напомнил, что существует возможность новых провокаций врага.