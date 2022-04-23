Внаслідок артилерійського обстрілу російськими загарбниками у селі Атинське в інтернаті вибило вікна та двері. Про це у своєму телеграмі повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Важливо На Сумщині російські окупанти провокативно обстрілюють прикордонні райони
На щастя, людських жертв серед пацієнтів та працівників психоневрологічного закладу – немає.
Росіяни обстріляли психоневрологічний інтернат на Сумщині / Фото з телеграму Живицького
Внаслідок обстрілу в інтернаті вибило вікна та двері / Фото з телеграму Живицького
Очільник Сумської ОВА закликав мешканців області бути пильними і обережними. Він нагадав, що існує ймовірність нових провокацій ворога.