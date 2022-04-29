Били оккупанты неуправляемыми ракетами. Украинские защитники не пострадали.

Заметьте Россияне перебросили дополнительные подразделения в регионы возле Черниговщины и Сумщины

В Госпогранслужбе показали видео с места обстрела.

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