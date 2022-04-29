Били оккупанты неуправляемыми ракетами. Украинские защитники не пострадали.
Заметьте Россияне перебросили дополнительные подразделения в регионы возле Черниговщины и Сумщины
В Госпогранслужбе показали видео с места обстрела.
Новость дополняется...
На участке пограничников "Юнаковка", что в Сумской области военный вертолет россиян обстрелял наши территории.
Источник:ГПСУ
Били оккупанты неуправляемыми ракетами. Украинские защитники не пострадали.
Заметьте Россияне перебросили дополнительные подразделения в регионы возле Черниговщины и Сумщины
В Госпогранслужбе показали видео с места обстрела.
Новость дополняется...