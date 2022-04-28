Признаков восстановления наступления оккупантов не обнаружено

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ. Речь идет о том, что русские военные усиливают прикрытие определенных участков границы.

Кстати Оккупанты пытались полностью захватить Рубежное, но понесли потери и отступили

Поэтому дополнительные подразделения Росгвардии были введены в направлении Черниговской и Сумской областей.

Оккупанты проводят мероприятия по усилению прикрытия определенных участков границы. Так, в пограничную зону в направлении Черниговской и Сумской областей введены дополнительные подразделения Росгвардии,

– сообщили в Генштабе ВСУ.

Там добавили, что не выявили признаков возобновления наступления россиян на Северском направлении. Сообщается, что оккупанты не формировали группировку для повторного нападения.

Какая ситуация на Северском направлении

Хотя вооруженные силы Украины выбили россиян с Севера, враг продолжает систематически обстреливать Черниговскую и Сумскую области.

Недавно российские оккупанты подло открыли огонь по пункту пропуска "Сеньковка" на Черниговщине.

В Сумской области войска России атаковали Эсманскую общину минометами.

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