Пограничники говорят, что наши военные не пострадали. Всего было 15 выстрелов.
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Пункты пропуска закрыты
Как сообщают пограничники, обстрел был с территории России.
Кабмин с 28 февраля закрыл все пункты пропуска на границе с Россией, Беларусью. Также они не работают на приднестровском сегменте украинско-молдавской границы.
Ситуация в Черниговской области: что известно
- В начале апреля Черниговскую область освободили от российской оккупации. С тех пор территорию разминируют и убирают.
- В МВД по последним данным сообщали, что в Черниговской области уже нашли и обезвредили более 3 тысяч опасных взрывчатых предметов, которые угрожали жизни жителей области. Взрывчатку оставили российские военные, которые бежали из Черниговской области.
- Также российские военные продолжают вести циничные обстрелы соседней Сумской области. Они атаковали Есманскую общину минометами. Сообщалось про 50 "прилетов".
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