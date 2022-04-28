Пограничники говорят, что наши военные не пострадали. Всего было 15 выстрелов.

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Пункты пропуска закрыты

Как сообщают пограничники, обстрел был с территории России.

Кабмин с 28 февраля закрыл все пункты пропуска на границе с Россией, Беларусью. Также они не работают на приднестровском сегменте украинско-молдавской границы.

Ситуация в Черниговской области: что известно

В начале апреля Черниговскую область освободили от российской оккупации. С тех пор территорию разминируют и убирают.

В МВД по последним данным сообщали, что в Черниговской области уже нашли и обезвредили более 3 тысяч опасных взрывчатых предметов, которые угрожали жизни жителей области. Взрывчатку оставили российские военные, которые бежали из Черниговской области.

Также российские военные продолжают вести циничные обстрелы соседней Сумской области. Они атаковали Есманскую общину минометами. Сообщалось про 50 "прилетов".

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