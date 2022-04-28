Известно об одном погибшем

Российские СМИ информируют об авиакатастрофе с участием двух вертолетов. Сообщается, что разбился один учебный вертолет, принадлежавший военной базе в поселке Соколово.

Стоит внимания Под Мелитополем "самоликвидировался" мост, которым оккупанты поставляли оружие из Крыма, – Братчук

Местные СМИ со ссылкой на экстренные службы информируют, что военные вертолеты столкнулись в Саратовской области.

Двум лицам удалось катапультироваться. В то же время неизвестно точное количество российских военных, которые были на воздушных судах.

По предварительным данным, погиб якобы только один человек. Еще одного человека нашли живым, других – ищут.

Как столкнулись вертолеты

Российские СМИ информируют о том, как произошла авиакатастрофа. По предварительным данным, один из вертолетов совершал полет из села Соколово.

Сообщается, что этот вертолет задел хвостовой частью другой: один борт пошел на место, другой упал и вспыхнул.

Видео с места падения вертолета

Россия теряет свою авиацию

С начала полномасштабной войны против Украины российская авиация понесла серьезные потери. По состоянию на утро 28 апреля российские оккупанты уже потеряли:

187 самолетов;

155 вертолетов;

215 беспилотников.

Недавно украинские военные сбили вражеский Су-34 в Балаклейском направлении. К сожалению, пилотов не задержали, потому что они приземлились на оккупированную территорию.

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