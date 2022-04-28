Прикордонники кажуть, що наші військові не постраждали. Всього було 15 пострілів.

До теми До України не долетіли: у Росії зіткнулись 2 військові гелікоптери

Пункти пропуску закриті

Як повідомляють прикордонники, обстріл був із території Росії.

Кабмін з 28 лютого закрив усі пункти пропуску на кордоні з Росією, Білоруссю. Також вони не працюють на придністровському сегменті українсько-молдовського кордону.

Ситуація на Чернігівщині: що відомо

На початку квітня Чернігівщину звільнили від російської окупації. Відтоді територію розміновують та прибирають.

У МВС за останніми даними повідомляли, що на Чернігівщині вже знайшли та знешкодили понад 3 тисячі небезпечних вибухових предметів, які загрожували життю мешканців області. Вибухівку залишили російські військові, які втікали з Чернігівщини.

Також російські військові продовжують вести цинічні обстріли сусідньої Сумщини. Вони атакували Есманську громаду мінометами. Повідомлялось про 50 "прильотів".

Росіяни підло обстрілюють всю Україну: дивіться відео