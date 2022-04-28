Прикордонники кажуть, що наші військові не постраждали. Всього було 15 пострілів.
До теми До України не долетіли: у Росії зіткнулись 2 військові гелікоптери
Пункти пропуску закриті
Як повідомляють прикордонники, обстріл був із території Росії.
Кабмін з 28 лютого закрив усі пункти пропуску на кордоні з Росією, Білоруссю. Також вони не працюють на придністровському сегменті українсько-молдовського кордону.
Ситуація на Чернігівщині: що відомо
- На початку квітня Чернігівщину звільнили від російської окупації. Відтоді територію розміновують та прибирають.
- У МВС за останніми даними повідомляли, що на Чернігівщині вже знайшли та знешкодили понад 3 тисячі небезпечних вибухових предметів, які загрожували життю мешканців області. Вибухівку залишили російські військові, які втікали з Чернігівщини.
- Також російські військові продовжують вести цинічні обстріли сусідньої Сумщини. Вони атакували Есманську громаду мінометами. Повідомлялось про 50 "прильотів".
Росіяни підло обстрілюють всю Україну: дивіться відео