Лише за пів години після 22:00 було приблизно 50 "прильотів". Про це повідомив 27 квітня голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. Він акцентував, що такі дії є відвертою провокацією.

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Інформацію щодо втрат уточнюють

Наразі триває встановлення наслідків цих атак. Поки невідомо, чи були постраждалі, адже влучають у різні частини громади.

Росіяни вже кілька днів здійснюють такі атаки з території Росії. Це завжди стрільба навмання, оскільки неможливо стріляти мінометами точно з великої відстані.

Росіяни систематично стріляють зі своєї території

Днем раніше прикордонники повідомили про аналогічний обстріл на Сумщині. Тоді під ворожий вогонь потрапила група Держприкордонслужби, яка була на чергуванні спільно з бійцями ЗСУ. Росіяни обстріляли одразу кілька населених пунктів. Але, на щастя, ніхто не постраждав.

Також Російські військові ввечері 22 квітня здійснили обстріл наших прикордонників на Чернігівщині. Вони тоді відкрили вогонь з території держави-агресорки по ділянці відділу "Гірськ". Гранати автоматичного гранатомета розривалися неподалік прикордонного села Сеньківка.

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