В Министерстве внутренних дел сообщили, что на Черниговщине уже нашли и обезвредили более 3 тысяч опасных взрывчатых предметов, угрожавших безопасности жителей области. Взрывчатку оставили российские боевики, бежавшие из Черниговской области.

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Эксперты продолжают зачистку области, не обходя ни один населенный пункт – исследование территорий и обезвреживание взрывчатки ведется с момента деоккупации области.

С начала полномасштабного вторжения на нашу землю взрывотехники Черниговщины обезвредили более трех тысяч неразорванных снарядов, мин, ракет, ручных гранат, взрывных элементов кассетных боеприпасов и т.д.

– отметили в ведомстве.

Некоторые предметы, которые запрещено переносить, взрывотехники обезвреживают на месте.