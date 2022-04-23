В Министерстве внутренних дел сообщили, что на Черниговщине уже нашли и обезвредили более 3 тысяч опасных взрывчатых предметов, угрожавших безопасности жителей области. Взрывчатку оставили российские боевики, бежавшие из Черниговской области.
Важно Успехи ВСУ на Харьковщине, "Христос Воскрес" на снарядах оккупантов: основное за 59 день войны
Эксперты продолжают зачистку области, не обходя ни один населенный пункт – исследование территорий и обезвреживание взрывчатки ведется с момента деоккупации области.
С начала полномасштабного вторжения на нашу землю взрывотехники Черниговщины обезвредили более трех тысяч неразорванных снарядов, мин, ракет, ручных гранат, взрывных элементов кассетных боеприпасов и т.д.
– отметили в ведомстве.