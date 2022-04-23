О самом важном за 59 день войны прочтите в материале 24 канала.

Актуально Новый "черный лебедь" мог бы легко уничтожить экономику России

06:17 Гендиректор МАГАТЭ вместе с рядом экспертов посетит Чернобыльскую АЭС на следующей неделе. В планах Рафаэля Гросси – активизировать помощь по предотвращению опасности ядерной аварии.

05:09 После того, как в России прозвучали заявления о намерениях получить "прямой выход в Приднестровье", в МИДе Молдовы вызвали посла России в стране. В дипведомстве глубоко озабочены таким ходом событий и хотят услышать объяснения от Олега Васнецова.

04:09 В Оперативном командовании "Юг" рассказали, что за сутки наши военные уничтожили 38 врагов и 9 единиц техники.

04:00 В США сообщили, что предоставят Украине еще 500 миллионов долларов прямой финансовой поддержки. Деньги поступят в украинский бюджет как грант, чтобы обеспечить пенсии, зарплаты и соцвыплаты.

03:42 Оккупанты продолжают обстреливать Донецкую область. Погибли 3 местных жителя, еще несколько человек получили ранения.

02:30 В Минобороны назвали оружие, которое критически необходимо Украине. Речь идет о системах ПВО, ракетах, противотанковых средствах. Эти списки постоянно прорабатываются с партнерами.

01:28 Как сообщил советник главы ОП Алексей Арестович, в Херсонской области ВСУ уничтожили командный пункт врага. Известно о ликвидации около 50 офицеров.

01:14 По словам премьер-министра Бориса Джонсона, Украине не дадут гарантий безопасности, о которых говорится в 5-й статье Договора о НАТО. Страны готовы поддержать Киев разведывательными данными, оружием и учениями.

00:28 Из Мариуполя на 23 апреля снова запланировали эвакуацию людей. Местных жителей призвали на 11 часов приходить к бульвару Шевченко возле ТРЦ "Порт-Сити".

00:23 Советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, что есть несколько путей деблокирования Мариуполя. В частности, туда может прибыть переговорная группа для вывода людей, а также создать гуманитарный коридор с участием страны-посредницы. Еще один путь – военный.

00:17 Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Глава правительства подчеркнул, что санкции, финансы и оружие – ключевые составляющие побед Украины. Блинкен заверил, что Вашингтон будет продолжать максимально поддерживать Киев.