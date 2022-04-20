Россия готовит или уже начала решительное наступление на востоке Украины, последствия которого предсказать очень сложно, но которое, вне всякого сомнения, унесет еще тысячи жизней. Запад наращивает санкции против России и поставляет Украине все больше тяжелых вооружений (стоило ли так долго этому противиться?).

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Боец нефтяного фронта

Между тем на свете, кажется, есть страна, которая могла бы оказать сегодня решительное влияние на ход истории и ход конфликта в Украине. Страна эта не участвует в нем, как не участвует и в санкциях против России. И страна эта – Саудовская Аравия.

Если бы Саудовская Аравия нарастила добычу нефти так, чтобы увести ее цену в район 60 – 65 долларов, то, с учетом дисконта, российская нефть стала бы стоить меньше 50 долларов.

Это значительно подорвало бы возможности Владимира Путина по развертыванию новых наступлений в Украине (не сразу), сбило бы инфляционную волну в западных экономиках и стало бы новым большим черным лебедем для все еще лояльных Путину отрядов российской бюрократии и бизнес-элиты.

Свои интереси

У Саудовской королевской семьи есть, конечно, масса соображений на этот счет: почему им невыгодно снижать цену нефти и помогать Западу, а до Украины им совсем дела нет.

Это очень важные и стратегические соображения. Поэтому наступление начнется и будет продолжаться в течение ближайших месяцев. И все, кому суждено погибнуть, погибнут.

Говорят, в Саудовской Аравии можно найти нефть, поглубже воткнув палку в песок. Это, конечно, неправда. В Украине за каждый день войны в среднем гибнет четверо детей. И это, по всей видимости, правда.

Россия творит геноцид украинской нации – смотрите видео: