"Украинский процесс" и исторические параллели

Публично поражение, естественно, никто не признает, более того его неизбежно объявят победой. Но какой-то "украинский процесс" Кремль устроит. Не показательный и не публичный.

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Накажут, скорее всего, тех, кто в этом поражении не виноват. Очевидно, чт о в данный момент под кремлевским ковром сопят и душат друг друга бульдоги, не желающие стать жертвами этого 2украинского процесса".

Ближайшая историческая аналогия – русско-японская война, завершившаяся 117 лет назад. А то, что на прошлой неделе произошло с флагманом Черноморского флота ракетным крейсером "Москва" прямая рифма с Цусимой и гибелью эскадренного броненосца "Князя Суворова", флагманского корабля вице-адмирала Рожественского.

Тогда виновные в сдаче кораблей в плен предстали перед Особым совещанием военно-морского суда Кронштадтского порта. Под действием общественного возмущения Николай II был вынужден уволить от службы своего дядю, главного начальника флота и Морского ведомства генерал-адмирала великого князя Алексея Александровича.

Следствием поражения России в войне было её превращение из субъекта в объект международной политики. Наступил момент истины и Россия перестала восприниматься как ведущая военная держава. Из страны, имевшей третий флот в мире, Россия превратилась во второстепенную морскую державу, наподобие Австро-Венгрии.

Во внутренней политике поражение в Цусимской битве и в войне привело к резкому нарастанию революционного движения и дискредитации династии Романовых.

Это, что называется, хозяйке на заметку.

Хто буде новым генералом Куропаткиным?

Главным виновником общественное мнение объявило генерала Куропаткина. Хотя Куропаткин был один из тех, кто хорошо понимал всю проблематичность вступления России в эту войну.

Накануне русско-японской войны в январе 1904 военный министр Куропаткин обвинял министра внутренних дел В. К. Плеве в содействии развязыванию войны, на что тот ответил: "Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война". Война случилась совсем не маленькая и не вполне победоносная.

Общественное мнение в России накануне русско-японской войны: "Мы этих "япошек" шапками закидаем, сапогами раздавим, солдатской крупой забросаем".

Полная аналогия с недавним содержанием российского телевизора, который насколько лет любил показывать одно и то же видео, как украинские военные проводят учение с деревянными автоматами, имитируя стрельбу возгласами: "тра-та-та!".

Соловьев, Скабеева и их эксперты очень веселились, утверждая, что это так украинских военных обучают натовские инструкторы. А еще Соловьев очень любил пугать специально приглашаемых "украинцев для битья" тем, что корчил страшную рожу и истошно вопил, видимо, полагая, что говорит "громовым голосом": "Но если Россия поднимет бровь…". Тут следовала пауза, во время которой публика должна была сама домыслить и ужаснуться, поскольку после этого мимического жеста великой и ужасной России небо должно упасть на землю, а земля треснуть пополам, поглотив всех русофобов.

И если уж называть поименно всех виновников грядущего поражения, то в первых рядах должны быть названы обитатели российского телевизора, которые много лет разжигали войну, призывали к ней, создавали миф о несокрушимой мощи России и не менее лживый миф и слабости Украины.

Однако, вероятность того что эти люди ответят за свои преступления при путинском режиме равна нулю. Сейчас на повестке дня стоит вопрос – грядет ли большая чистка в армии после 9 мая и согласятся ли генералы стать "отцами поражения".

"Задние" мысли

В армии явно зреет протест против превращения военных в козлов отпущения. Их позицию транслировал в программе Соловьева один из самых оголтелых пропагандистов полковник Семен Багдасаров:

"Что касается "денацификации" и так далее, это дело самих украинцев. Мы не можем за них там все это делать… Мы что хотим влезть в новый Афганистан, только еще хуже? Там население больше! И оно более продвинуто в плане обращения с оружием. Нам это не надо! Хватит! Армия выполнила задачу. Пусть работают дипломаты, какие-то другие структуры и решают эти задачи". Конец цитаты.

Диаметрально противоположную позицию, требующую продолжения войны представил Кадыров:

"Сейчас начинается конкретная спецоперация, сейчас будет конкретный результат, они сами напросились, так скажем, украинцы. Если вдруг кто не смог сбежать – бегите, оставьте свои позиции. Бегите, где федеральные войска: вас примут, накормят и напоят".

То есть, до этого была неконкретная спецоперация, а вот сейчас уже все, начинается настоящая, конкретная.

Эпидемия Z, ее масштаб, длительность и последствия

С момента начала спецоперации Z закончилась эпидемия короновируса. Это известный эффект в вирусологии, когда более опасный, более хищный и агрессивный вирус убивает своего более слабого собрата. Поэтому вирус Z сожрал ковид и соответственно эпидемия Z полностью вытеснила эпидемию короновируса.

У этих двух эпидемий есть общие черты. Прежде всего, непонятен их масштаб. Отсутствует статистика. Но если цифры по короне занижались, то цифры по "зет" завышаются.

Враньем про короновирус занимался Росстат, враньем про эпидемию "зет" – ВЦИОМ.

Вранье ВЦИОМ выглядит так:

У меня зазвонил телефон – кто говорит – ВЦИОМ. Откуда? От всякого гебешного люда. От 70 до 90 %% отказываются от участия в опросах. Остальные понимая, что за неправильный ответ есть риск получить от административки до 15 лет отвечают "правильно", так как надо "товарищу майору", который притворяется социологом. Поэтому цифры поддержки войны в Украине не преувеличены, а просто не имеют никакого отношения к реальности. Они наверняка немалые, просто другие, не те, что показывают соцопросы.

Сейчас на наших глазах происходит процес, который использует энергетику поражения. Это попытка использовать поражение для укрепления и ужесточения режима, сдвиг в сторону жесткой диктатуры сталинского типа.

К этому постоянно призвает Маргарита Симоньян, которая требует исключить из Конституции России запрет на цензуру. Об этом она заявила в передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым":

"У нас было два периода в нашей истории, когда у нас не было или почти не было цензуры. Это был период с 1905 по 1917 год, и мы помним, чем это кончилось. И это был период перестройки с последовавшими драгоценными 90-ми.Она подчеркнула, что результатом обоих периодов стал развал страны. «Не может большое государство существовать без контроля над информацией. И они, те, кто заставил нас написать в нашу Конституцию, что цензура запрещена, прекрасно это понимают. И у них цензура цветет таким махровым цветом!".

В результате Симоньян призвала немедленно менять информационную и культурную политику страны: "Сейчас время перелома, вообще посмотреть на все, что у нас в стране происходит, по-другому, начиная с фразы "цензура запрещена в Конституции".

Ей вторит вице-спикер Госдумы Петр Толстой: "Надо всем осознать, что впереди мобилизация и глобальная война не на жизнь, а на смерть. Кто-то потеряет работу, кто-то — бизнес, многие станут калеками, а еще больше наших соотечественников заберет смерть. Война— это наша национальная идеология!".

"Политолог" Безруков придает стремлению к неосталинизму путинского разлива институциональную определенность: "Правительство действует по-прежнему в старой либеральной парадигме. Если мы хотим выжить, то ее надо в корне менять. В стране должна быть мобилизация. Что предполагает наличие ставки… Надо создавать медийную ставку! Где координация?! А почему во время военной операции выступает один – говорит, что экономика упадет на 10%, выступает другой – говорит, что на 20%?! Они работают в интересах противника! Нужна медийная ставка! Кто у нас сейчас координирует медийное пространство!?".

Партия сторонников трансформации режима в полноценную диктатуру сталинского типа сейчас полностью доминирует в телевизоре. Ее оппоненты зажаты спиралью молчания и вытеснены из официальных медиа. Эта ситуация будет сохраняться до тех пор пока поражение из угрозы не превратится в реальность.

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