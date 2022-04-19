Что они такого сделали, чтобы им что-то присваивали?

Отличились какими-то сугубо военными свершениями? Так в военном плане они полностью опозорились.

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Имели задачу "взять Киев", дошли до предместья, где были хорошо развалены, потеряли большую часть личного состава и вынуждены были бежать.

Ну, то есть, явно не за военные свершения, им что-то присваивать надо.

А за что?

За то, что воровали миксеры и стиральные машины с телевизорами?

Я все же не думаю, что за это высшее руководство будет их награждать. Это просто некий "бонус" для личного состава.

Так за что?

Ответ может быть только один – за геноцид. Больше ничем и нигде они не отмечались в последнее время.

Очевидно, бункерный дед об этом хорошо знает и приветствует подобную модель поведения своих военнослужащих.

Приветствует настолько, что решил их публично отметить, чтобы все остальные тоже знали, каких именно "геройств" от них ждет "родина".

Действия России – это геноцид

Недавно в интервью CNN президент Зеленский сказал, что недавно разговаривал с президентом Франции Макроном, и пригласил его посетить Украину, чтобы тот увидел, что у нас не война, а геноцид.

Ранее Макрон сказал, что не может назвать преступления рашистов в Украине геноцидом. Да, на Западе не привыкли разбрасываться такими словами, но в данном случае все больше признаков указывает именно на геноцид.

И сам агрессор постоянно указывает на то, что занимается у нас именно геноцидом: запуская в речах своего шизофренического лидера тезис об "окончательном решении украинского вопроса", публикуя статьи о "деукраинизации" Украины, награждая выявленных исполнителей преступных приказов.

Конечно, потом будут и трибуналы и приговоры... Но это все потом, а геноцид – он сейчас.

Поэтому ежедневно Зеленский лично обращается к мировым лидерам, парламентам, организациям с простыми и ясными требованиями: закручивайте санкции против агрессора и давайте нам оружие. Все оружие, которое нам нужно и которое вы можете дать.

Чем позже мы остановим геноцид – тем больше будет жертв. Возможно, скоро не только в Украине, потому что шизофреники уже угрожают всему миру.

Эмбарго на нефть, на газ, отказ от торговли с агрессором, чтобы у него не было денег на войну, и серьезное вооружение (танки, артиллерия, авиация и так далее), чтобы украинская армия могла выгнать захватчиков.

Ну, нет уже сомнений, зачем они пришли на нашу землю, нет…

Россия совершает геноцид украинской нации – смотрите видео: