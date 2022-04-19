Що вони такого зробили, аби їм щось присвоювали?

Відзначилися якимись суто військовими звершеннями? Так у військовому плані вони повністю зганьбилися.

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Мали задачу "взяти Київ", дійшли до передмість, де були добре побиті, втратили велику частину особового складу і змушені були тікати.

Ну, тобто, явно не за військові звершення їм щось присвоювати треба.

А за що?

За те, що крали міксери та пральні машини з телевізорами?

Я все ж не думаю, що за це вище керівництво буде їх нагороджувати. Це просто такий собі "бонус" для особового складу.

То за що?

Відповідь може бути лише одна – за геноцид. Більше нічим і ніде вони останнім часом не відзначалися.

Очевидно, бункерний дід про це повністю знає, і вітає подібну модель поведінки своїх військовослужбовців.

Вітає настільки, що вирішив їх публічно відзначити, аби всі інші теж знали, яких саме "геройств" від них чекає "батьківщина".

Дії Росії – це геноцид

Нещодавно в інтерв'ю CNN президент Зеленський сказав, що мав нещодавно розмову з президентом Франції Макроном, і запросив його відвідати Україну, щоб той побачив, що у нас не війна, а геноцид.

Раніше Макрон казав, що не може назвати злочини рашистів в Україні геноцидом. Так, на Заході не звикли розкидатися такими словами, але у даному випадку все більше ознак вказує саме на геноцид.

І сам агресор постійно вказує на те, що займається у нас саме геноцидом: запускаючи у промовах свого шизофренічного лідера тезу про "остаточне вирішення українського питання", публікуючи статті про "деукраїнізацію" України, нагороджуючи виявлених виконавців злочинних наказів.

Звісно, потім будуть і трибунали, і вироки... Але потім, а геноцид – він зараз.

Тому ледь не щоденно Зеленський особисто звертається до світових лідерів, парламентів, організацій з простими і ясними вимогами: закручуйте санкції проти агресора та давайте нам зброю. Усю зброю, яка нам потрібна, і яку ви можете дати.

Чим пізніше ми зупинимо геноцид – тим більше буде жертв. Можливо, скоро не лише в Україні, бо шизофреніки уже погрожують усьому світові.

Ембарго на нафту, на газ, відмова від торгівлі з агресором, аби він не мав грошей на війну, та серйозне озброєння (танки, артилерія, авіація тощо), аби українська армія могла вигнати загарбників.

Ну, немає вже сумнівів, навіщо вони прийшли на нашу землю, немає…

Росія здійснює геноцид української нації – дивіться відео: