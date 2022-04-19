"Український процес" та історичні паралелі

Публічно поразку, природно, ніхто не визнає, навіть навпаки неминуче оголосять перемогою. Але якийсь "український процес" Кремль влаштує. Але не показовий і не публічний.

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Покарають, швидше за все, тих, хто у цій поразці не винен. Очевидно, що зараз під кремлівським килимом соплять і душать один одного бульдоги, які не бажають стати жертвами цього "українського процесу".

Найближча історична аналогія – російсько-японська війна, що завершилася 117 років тому. А те, що минулого тижня сталося з флагманом Чорноморського флоту ракетним крейсером "Москва", пряма паралель з Цусімою та загибеллю ескадреного броненосця "Князя Суворова", флагманського корабля віцеадмірала Рожественського.

Тоді винні у здачі кораблів у полон постали перед Особливою нарадою військово-морського суду Кронштадтського порту. Під тиском громадського обурення Микола II змушений був звільнити від служби свого дядька, головного начальника флоту та Морського відомства генерал-адмірала великого князя Олексія Олександровича.

Наслідком поразки Росії у війні було її перетворення із суб'єкта на об'єкт міжнародної політики. Настав момент істини, і Росія перестала сприйматися як провідна військова держава. З країни, що мала третій флот у світі, Росія перетворилася на другорядну морську державу, на кшталт Австро-Угорщини. У внутрішній політиці поразка в Цусімській битві та у війні призвела до різкого наростання революційного руху та дискредитації династії Романових.

Це, як то кажуть, господині на замітку.

Хто буде новим генералом Куропаткіним?

Головним винуватцем громадська думка оголосила генерала Куропаткіна. Хоча Куропаткін був одним із тих, хто добре розумів всю проблематичність вступу Росії в цю війну.

Напередодні російсько-японської війни у ​​січні 1904 військовий міністр Куропаткін звинувачував міністра внутрішніх справ В. К. Плеве у сприянні розв'язанню війни, на що той відповів: "Щоб стримати революцію, нам потрібна маленька переможна війна". Війна трапилася зовсім не маленька і не переможна.

Громадська думка в Росії напередодні російсько-японської війни: "Ми цих "япошок" шапками закидаємо, чоботами роздавимо, солдатською крупою закидаємо".

Повна аналогія з нещодавнім змістом російського телевізора, який наскільки років любив показувати те саме, як українські військові проводять навчання з дерев'яними автоматами, імітуючи стрілянину вигуками: "тра-та-та!".

Соловйов, Скабеєва та їхні експерти дуже веселилися, стверджуючи, що це так українських військових навчають натовські інструктори. А ще Соловйов дуже любив лякати спеціально запрошуваних "українців для биття" тим, що корчив страшну пику і несамовито волав, мабуть, вважаючи, що каже "громовим голосом": "Але якщо Росія підніме брову…". Далі була пауза, під час якої публіка повинна була сама домислити і жахнутися, оскільки після цього мімічного жесту великої і жахливої ​​Росії небо має впасти на землю, а земля тріснути навпіл, поглинувши всіх русофобів.

І якщо вже називати поіменно всіх винуватців майбутньої поразки, то в перших рядах мають бути названі жителі російського телевізора, які багато років розпалювали війну, закликали до неї, створювали міф про незламну силу Росії і не менш брехливий міф і слабкість України.

Однак, ймовірність того, що ці люди відповідають за свої злочини при путінському режимі, дорівнює нулю. Зараз на порядку денному стоїть питання – чи наближається велика чистка в армії після 9 травня і чи погодяться генерали стати "батьками поразки".

"Задні" думки

В армії явно назріває протест проти перетворення військових на цапів-відбувайлів. Їхню позицію транслював у програмі Соловйова один із найшаленіших пропагандистів полковник Семен Багдасаров:

"Щодо "денацифікації" тощо, це справа самих українців. Ми не можемо за них там все це робити… Ми що хочемо влізти в новий Афганістан, ще гірше? Там населення більше! І воно більш просунуте у плані поводження зі зброєю. Нам це не треба! Досить! Армія виконала завдання. Нехай працюють дипломати, якісь інші структури та вирішують ці завдання". Кінець цитати.

Діаметрально протилежну позицію, що вимагає продовження війни, представив Кадиров: "Зараз починається конкретна спецоперація, зараз буде конкретний результат, вони самі напросилися, так скажемо, українці. Якщо раптом хтось не зміг втекти - біжіть, залиште свої позиції. Біжіть, де федеральні війська: вас приймуть, нагодують і напоять".

Тобто, до цього була неконкретна спецоперація, а зараз уже все, починається справжня, конкретна.

Епідемія Z, її масштаб, тривалість та наслідки

З моменту початку спецоперації Z закінчилася епідемія коронавірусу. Це відомий ефект у вірусології, коли більш небезпечний, більш хижий та агресивний вірус вбиває свого слабшого побратима. Тому вірус Z зжер COVID-19 і відповідно епідемія Z повністю витіснила епідемію коронавірусу.

Ці дві епідемії мають спільні риси. Насамперед, незрозумілий їх масштаб. Відсутня статистика. Але якщо цифри по короні занижувалися, то цифри "Зет" завищуються. Брехнею про коронавірус займався "Росстат", брехнею про епідемію "зет" – ВЦВГД (російською – ВЦИОМ).

Брехня ВЦВГД виглядає так: У мене задзвонив телефон – хто каже – ВЦВГД. Звідки? Від усякого гебешного люду. Від 70 до 90% відмовляються від участі в опитуваннях. Інші розуміючи, що за неправильну відповідь є ризик отримати від адміністративки до 15 років відповідають "правильно", бо треба товаришу майору, який вдає соціолога. Тому цифри підтримки війни в Україні не перебільшені, а просто не мають жодного стосунку до реальності. Вони, напевно, чималі, просто інші, не ті, що показують соцопитування.

Зараз на наших очах відбувається процес, який використовує енергетику поразки. Це спроба використовувати поразку для зміцнення та посилення режиму, зсув у бік жорсткої диктатури сталінського типу.

До цього постійно закликає Маргарита Симоньян, яка вимагає виключити із Конституції Росії заборону цензури. Про це вона заявила у передачі "Вечір із Володимиром Соловйовим":

"У нас було два періоди у нашій історії, коли у нас не було або майже не було цензури. Це був період з 1905 по 1917 рік, і ми пам'ятаємо, чим це скінчилося. І це був період перебудови з дорогоцінними 90-ми. Вона підкреслила, що результатом обох періодів став розвал країни. "Не може велика держава існувати без контролю над інформацією. І вони, ті, хто змусив нас написати в нашу Конституцію, що цензура заборонена, це чудово розуміють. І у них цензура цвіте таким махровим кольором!".

У результаті Симоньян закликала негайно змінювати інформаційну та культурну політику країни: "Зараз час перелому взагалі подивитися на все, що у нас в країні відбувається, по-іншому, починаючи з фрази "цензура заборонена в Конституції".

Їй вторить віцеспікер Держдуми Петро Толстой: "Треба усвідомити, що попереду мобілізація і глобальна війна не на життя, а на смерть. Хтось втратить роботу, хтось — бізнес, багато хто стане каліками, а ще більше наших співвітчизників забере смерть. Війна – це наша національна ідеологія!".

"Політолог" Безруков надає прагненню неосталінізму путінського розливу інституційну визначеність: "Уряд діє, як і раніше, у старій ліберальній парадигмі. Якщо ми хочемо вижити, то її треба докорінно міняти. У країні має бути мобілізація. Що передбачає наявність ставки ... Треба створювати медійну ставку! Де координація? А чому під час військової операції виступає один – каже, що економіка впаде на 10%, виступає інший – каже, що на 20%? Вони працюють на користь противника! Потрібна медійна ставка! Хто у нас зараз координує медійний простір!?".

Партія прихильників трансформації режиму на повноцінну диктатуру сталінського типу зараз повністю домінує у телевізорі. Її опоненти затиснуті спіраллю мовчання та витіснені з офіційних медіа.

Ця ситуація зберігатиметься доти, доки поразка з загрози не перетвориться на реальність.

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