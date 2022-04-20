Росія готує або вже почала рішучий наступ на сході України, наслідки якого передбачити дуже складно, але який, поза всяким сумнівом, забере ще тисячі життів. Захід нарощує санкції проти Росії і постачає Україні дедалі більше важких озброєнь (чи варто було так довго зволікати з цим?).

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Боєць нафтового фронту

Тим часом у світі, здається, є країна, яка могла б надати сьогодні рішучий вплив на перебіг історії та перебіг конфлікту в Україні. Країна ця не бере участі в ньому, як не бере участь і в санкціях проти Росії. І країна ця – Саудівська Аравія.

Якби Саудівська Аравія наростила видобуток нафти так, щоб забрати її ціну в район 60 – 65 доларів, то з урахуванням дисконту російська нафта стала б коштувати менше 50 доларів.

Це значно підірвало б можливості Володимира Путіна щодо розгортання нових наступів в Україні (не одразу), збило б інфляційну хвилю в західних економіках і стало б новим великим чорним лебедем для ще лояльних Путіну загонів російської бюрократії та бізнес-еліти.

Свої інтереси

Саудівська королівська родина має, звичайно, масу міркувань щодо цього: чому їм невигідно знижувати ціну нафти і допомагати Заходу, а до України їм зовсім немає справи. Це дуже важливі та стратегічні міркування. Тому наступ розпочнеться і триватиме протягом найближчих місяців. І всі, кому судилося загинути, загинуть.

Кажуть, у Саудівській Аравії можна знайти нафту, глибше встромивши ціпок у пісок. Це, звісно, ​​неправда. В Україні за кожен день війни в середньому гине четверо дітей. І це, мабуть, правда.

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