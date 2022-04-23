Про найважливіше за 59 день війни прочитайте у матеріалі 24 каналу.

Актуально Новий "чорний лебідь" міг би легко знищити економіку Росії

06:17 Гендиректор МАГАТЕ разом із низкою експертів відвідає Чорнобильську АЕС наступного тижня. У планах Рафаеля Гроссі – активізувати допомогу щодо запобігання небезпеці ядерної аварії.

05:09 Після того, як в Росії пролунали заяви про наміри здобути "прямий вихід до Придністров'я", в МЗС Молдови викликали посла Росії в країні. У дипвідомстві глибоко стурбовані таким перебігом подій і хочуть почути пояснення від Олега Васнецова.

04:09 В Оперативному командуванні "Південь" розповіли, що за добу наші військові знищили 38 ворогів та 9 одиниць техніки.

04:00 У США повідомили, що нададуть Україні ще 500 мільйонів доларів прямої фінансової підтримки. Гроші надійдуть в український бюджет, як грант, аби забезпечити пенсії, зарплати та соцвиплати.

03:42 Окупанти продовжують обстрілювати Донеччину. Загинули 3 місцевих жителів, ще кілька осіб отримали поранення.

02:30 У Міноборони назвали ту зброю, яка критично необхідна Україні. Мовиться про системи ППО, ракети, протитанкові засоби. Ці списки постійно опрацьовують з партнерами.

01:28 Як повідомив радник голови ОП Олексій Арестович, на Херсонщині ЗСУ знищили командний пункт ворога. Відомо про ліквідацію близько 50 офіцерів.

01:14 За словами прем'єр-міністра Бориса Джонсона, Україні не дадуть тих гарантій безпеки, про які мовиться у 5-ій статті Договору про НАТО. Країни готові підтримати Київ розвідувальними даними, зброєю та навчаннями.

00:28 З Маріуполя на 23 квітня знову запланували евакуацію людей. Місцевих жителів закликали на 11 годину приходити до бульвару Шевченка біля ТРЦ "Порт-Сіті".

00:23 Радник голови ОП Михайло Подоляк розповів, що є кілька шляхів деблокування Маріуполя. Зокрема, туди може прибути переговорна група задля виведення людей, а також можна створити гуманітарний коридор за участі країни-посередниці. Ще один шлях – військовий.

00:17 Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Глава уряду наголосив, що санкції, фінанси та зброя – ключові складові перемоги України. Блінкен запевнив, що Вашингтон продовжить максимально підтримувати Київ.