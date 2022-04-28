Ознак відновлення наступу окупантів не виявлено

Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ. Йдеться про те, що російські військові посилюють прикриття визначених ділянок кордону.

До речі Окупанти намагалися повністю захопити Рубіжне, але зазнали втрат та відступили

Через це додаткові підрозділи Росгвардії були введені у напрямку Чернігівської та Сумської областей.

Окупанти проводять заходи з посилення прикриття визначених ділянок кордону. Так, до прикордонної зони у напрямку Чернігівської та Сумської областей уведено додаткові підрозділи Росгвардії,
– повідомили у Генштабі ЗСУ.

Там додали, що не виявили ознак відновлення наступу росіян на Сіверському напрямку. Повідомляється, що окупанти не формували угруповання для повторного нападу.

Яка ситуація на Сіверському напрямку

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