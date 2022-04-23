Враг выпустил около 10 гранат из автоматического гранатомета. Они разорвались неподалеку от приграничного села Сеньковка.

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Это уже четвертый зафиксированный пограничниками обстрел Черниговщины из России после того, как Силы обороны Украины вытеснили захватчиков из области,

– рассказали в Госпогранслужбе.

К счастью, никто из пограничников не пострадал.

Предварительные обстрелы на границе

Россияне покинули Черниговщину, но успокоиться и принять поражение не могут. Они продолжают стрелять по области, однако уже со своей территории. 20 апреля оккупанты открывали огонь из минометов. Тогда снаряды также попадали в Сеньковку.

В этот же день россияне обстреливали Сумскую область из "Градов".

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