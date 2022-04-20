С территории России Сумскую область обстреляли из "Градов", Черниговскую – из минометов. Это зафиксировали наряды пограничников, сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
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Враг вел минометный огонь по Черниговщине
Враг в один из дней трижды вел минометный огонь по территории Черниговской области напротив государственной границы. Снаряды попадали рядом с населенным пунктом Синьковка, над местностью постоянно кружил вражеский беспилотник,
– рассказал Демченко.
Также в направлении Синьковки пограничники поймали группу вооруженных лиц, которые хотели попасть на украинскую территорию. По неизвестным сотрудникам ГНСУ открыли огонь и непрошенные гости отошли.
На Черниговщине находят много схронов с оружием
В Черниговской области специальные разведывательно-поисковые группы находят немало схронов, где оккупанты оставили оружие и боеприпасы. Классической охраны границы со стороны ГНСУ нет, ведь есть угроза обстрелов и минирования местности.
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