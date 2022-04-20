Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко на брифинге.

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Хотели незаметно зайти в Украину

Пограничники сразу зафиксировали группу неизвестных лиц с оружием, которые собирались попасть в Украину. Им не удалось этого сделать.

По неизвестной группе открыли огонь, после чего они отошли, – отметил Андрей Демченко.

По его словам, недавно российские военные трижды открывали огонь со своей территории. Снаряды из минометов упали вблизи Сеньковки.

Добавим, Сеньковка – пункт пропуска, который находится вблизи границы с Россией и Беларусью. Рядом находится памятник "Три сестры", созданный в честь так называемой "дружбы" трех государств. Мэр Чернигова Владислав Атрошенко считает, что его нужно снести.

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