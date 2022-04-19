Об этом сообщил глава подкомитета Верховной Рады по вопросам административно-территориального устройства Виталий Безгин. Именно со Славутичем связано множество предостережений.

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Хорошо, что община Славутича продержалась

Общину Славутича, по сути, сразу отрезали российские войска. Хорошо, что там были запасы воды, муки и прочего продовольствия, и община смогла продержаться,

– отметил Безгин.

Чтобы избежать таких ситуаций, в будущем нужно переносить подчинение города в Черниговскую область. Однако это не так просто: нужно наработать механизмы, чтобы не было экономико-социальных проблем у общины.

Если будет понимание, что военным администрациям было неудобно работать в такой конфигурации, это может быть предметом обсуждения и изменений,

– уточнил Безгин.

Отметим, что Славутич основали в 1986 году – для эвакуированных из зоны отчуждения. Город находится в подчинении Киевской области, однако расстояние до столицы – 186 километров.

Смотрите на карте, где расположен Славутич:

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