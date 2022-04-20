З території Росії Сумську область обстріляли з "Градів", Чернігівську – з мінометів. Це зафіксували наряди прикордонників, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

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Ворог вів мінометний вогонь по Чернігівщині

Ворог в один з днів тричі вів мінометний вогонь по території Чернігівської області навпроти державного кордону. Снаряди влучали поряд з населеним пунктом Синьківка, над місцевістю постійно кружляв ворожий безпілотник,

– розповів Демченко.

Також в напрямку Синьківки прикордонники впіймали групу озброєних осіб, які хотіли потрапити на українську територію. По невідомих співробітники ДПСУ відкрили вогонь і непрохані гості відійшли.

На Чернігівщині знаходять багато схронів зі зброєю

На Чернігівщині спеціальні розвідувально-пошукові групи знаходять чимало схронів, де окупанти залишили зброю та боєприпаси. Класичної охорони кордону з боку ДПСУ немає, адже є загроза обстрілів та мінування місцевості.

Зверніть увагу! Тим часом на російській території ворог облаштовує позиції та спостережні пости. Також росіяни переміщають військову техніку.

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