В Охтирці та Тростянці комунальники та волонтери ще продовжують прибирання центральних вулиць міст.

Читайте також Понад 40 одиниць техніки та майже 90 спеціалістів ремонтують дороги Чернігівщини, – ОП

Про це, підбиваючи підсумки 2 травня, повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

У селах Мазівка, Нова Слобода, Бунякине та селищі Новослобідське Конотопського району проведено обрізку дерев, благоустрій та впорядкування територій, що зазнали пошкоджень під час бойових дій,

– додав він.

На Харківщини відновлюють дороги

Тим часом на Харківщині, за даними ОП, дорожники проводять ямковий ремонт. Від спаленої російської техніки очищено вже понад 100 кілометрів доріг області. На автомобільній дорозі Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук дорожніми службами було облаштовано тимчасові об’їзди двох штучних споруд.

У самому Харкові спеціалісти провели роботи з локалізації аварійних ситуацій на газопроводах та продовжують відновлення газопостачання.

У всіх районах проводять санітарне очищення території, обстеження та відновлення житлового фонду,

– розповів Тимошенко.

Він також нагадав, що електропостачання в Дергачах відновлено вже у домівках 100 містян.

Нагадаємо, за даними міністра інфраструктури Олександра Кубракова, на Чернігівщині запрацювали чергові дві тимчасові переправи, що були зведені замість зруйнованих російськими окупантами мостів.

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