Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко. За його словами, на трасі Н-27 Чернігів – Мена – Сосниця – Грем'яч спеціалісти монтують прогонову будову, а на 148 кілометрі дороги М-01 проводиться очищення водовідвідних лотків.

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Завершено розбір завалів на проспекті Миру 249 в Чернігові, вивезено залишки руйнувань,

– додає заступник керівника ОП.

Як комунальники приводять до ладу територію Чернігівщини / Фото взято з телеграму Кирила Тимошенка

Генеральне прибирання триває і на території Сумської області.

Тимошенко повідомив, що в Охтирці комунальники вивозять стихійні сміттєзвалища з території Миколаївського, Успенського та Соборного кладовищ. Робітники також розбирають завали на Охтирській ТЕЦ і приводять до ладу територію міської лікарні у Тростянці.

Заступник керівника ОП також зазначив, що в селах Вирівка та Раки здійснено благоустрій території, обрізку дерев та впорядкування території навколо будинків, що зазнали пошкоджень під час бойових дій.

"На трасах Н-12, Н-07, Р-44, Р-61, Р-44 проведено ямковий ремонт дорожнього покриття", – говорить він.

Генеральне прибирання на Сумщині / Фото взято з телеграму Кирила Тимошенка ​

Нагадаємо, раніше Тимошенко розповів, що на відновлення інфраструктури у звільнених областях України з резервного фонду наразі виділено один мільярд гривень. З них на потреби Чернігівської області виділено 250 мільйонів гривень.