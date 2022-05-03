В Ахтырке и Тростянце коммунальщики и волонтеры еще продолжают уборку центральных улиц городов.

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Об этом, подводя итоги 2 мая, сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

В селах Мазовка, Новая Слобода, Бунякино и поселке Новослободское Конотопского района проведена обрезка деревьев, благоустройство и приведение в порядок территорий, которые получили повреждения во время боевых действий,

– добавил он.

В Харьковской области восстанавливают дороги

Тем временем в Харьковской области, по данным ОП, дорожники проводят ямочный ремонт. От сожженной российской техники очищено более 100 километров дорог области. На автомобильной дороге Чугуев – Печенеги – Великий Бурлук дорожными службами были обустроены временные объезды двух искусственных сооружений.

В Харькове специалисты провели работы по локализации аварийных ситуаций на газопроводах и продолжают возобновление газоснабжения.

Во всех районах проводят санитарную очистку территории, обследование и восстановление жилищного фонда,

– рассказал Тимошенко.

Он также напомнил, что электроснабжение в Дергачах возобновлено уже в домах 100 горожан.

Напомним, по данным министра инфраструктуры Александра Кубракова, в Черниговской области заработали очередные две временные переправы, которые были возведены вместо разрушенных российскими оккупантами мостов.

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