Відповідну інформацію оприлюднили у Держприкордонслужбі. Станом на 21:33 3 травня інформації про людей немає.

Зауважте Вінниця, Львів, Київ, Одеса, Дніпропетровщина та Кіровоградщина: по Україні лунають вибухи

Ворог з Росії вгатив по Сумщині

Ворог застосував реактивні системи залпового вогню та міномети,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, після 18 години 3 травня на околиці одного з селищ Шосткинського району наші прикордонники зафіксували розриви 8 ракет. Їх російські окупанти також випустили з Росії ракетними системами залпового вогню.

Коротко про атаки ворогів по Україні 3 травня

Ввечері 3 травня у багатьох регіонах України оголосили повітряну тривогу. Людей закликали перебувати в укриттях.

Згодом у Львові, Києві, Вінниці, а також на Закарпатті, Дніпропетровщині та Кіровоградщині вороги завдали ракетних ударів. Станом на 21:54 даних про людей немає.

Проте відомо, що у Львові ракетні удари пошкодили 2 чи 3 електричні підстанції. Натомість у Вінниці спрацювала ППО.

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