Вибухи пролунали під час повітряної тривоги, яку оголосили майже по всій країні. Не нехтуйте власною безпекою та залишайтеся в укриттях.
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Слідкуйте за оновленнями від влади
Інформацію щодо вибухів уточнюють. Слідкуйте за повідомленнями від місцевих адміністрацій щодо вибухів.
Крім того, нагадуємо, що поширювати фото та відео з наслідками "прильотів" заборонено, особливо під час повітряної тривоги, адже це коригує вогонь російських окупантів.
Також важливо не поширювати інформацію про місця вибухів та їхні адреси, бо цим також може скористатися противник.